Toñi Moreno recibe aplausos de Nagore Robles o Jorge Cadaval por su reflexión sobre los sueños

Toñi Moreno está viviendo su primer verano con su pequeña Lola y parece que la playa se ha convertido en su refugio cuando no le toca viajar a Madrid para ponerse al frente de Viva la vida los fines de semana. Eso nos ha permitido verla viajar en tren con su bebé en brazos porque, como ella misma escribía, las dos juntas, forman un bonito “team”.

Sin duda un equipo de dos que enamora a más de uno como han dejado claro muchos en sus redes sociales.

Carme Chaparro: Lo que importa ❤️

Blas Cantó: Bellezas ❤️

Jorge Cadaval: 😘😘😘😘😘

Marisa Martín Blázquez: Siempre !!!

Belén López: No hay equipo mejor!!!❤️❤️🙏

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 4 Ago, 2020 a las 12:08 PDT

Sin duda, la presentadora ha cumplido el gran sueño de ser madre y ahora lo está disfrutando al máximo y su pequeña se ha convertido en una de las grandes protagonistas de sus redes. Le costó, pero al final, consiguió lo que quería.

Ahora puede mirar de frente al mar con su pequeña en brazos y reflexionar sobre objetivos cumplidos y luchas ganadas. “A veces has puesto tanto en un sueño... lo has imaginado mil veces, has dado todo de ti... y al final no lo has conseguido. Te diré una cosa; No te equivocaste de sueño, no perdiste tu tiempo, porque en el camino creciste”, aseguraba.

Y es que lo importante es eso, tener un sueño y luchar por él y es lo que ha querido transmitir con esta reflexión: “Cuando encuentres un sueño, tienes la obligación moral de luchar por él. Y si no pasan las cosas como imaginaste, fue el sueño el que te perdió a ti. #reflexiones #comoestámigentebonita #lomejorestaporllegar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 5 Ago, 2020 a las 11:27 PDT

Unas palabras llenas de motivación e inspiración que han aplaudido muchos de sus amigos y seguidores.

Nagore Robles: 👏👏👏👏👏👏👏👏♥️

Remedios Cervantes: Disfruta estos días amiga... 😘😘 👩🏻👶🏻

Jorge Cadaval: 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻