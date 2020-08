Christopher Comstock, más conocido como Marshmello, llegó al panorama de la música EDM en 2015 y desde entonces no ha dejado de sorprendernos. Ha saltado de género en género con colaboraciones de lo más interesantes. A parte de la música mainstream, se ha atrevido con hip-hop, pop, rock e incluso country. Consiguiendo así colarse en diferentes categorías dentro de las listas de Billboard.

Podemos encontrarle en el Hot 100 de las Country Songs, Rap Songs, Alternative Songs, Rock & Alternative Songs, Dance/Electronic Songs y en la de Dance Electronic Albums. Tan pronto le vemos junto a Tyga con un rap, como de la mano de Chvrches en una onda más indie. No podemos dejar de mencionar sus temas con Selena Gomez, Anne-Marie, Miranda Cosgrove, Ookay, Jauz, Slushii y un largo etcétera.

Actualmente en las listas lo está petando con Come & Go, un tema junto a Juice WRLD que forma parte de su disco póstumo Legends Never Die. Sirve también como base a vocalistas como Halsey en Be Kind, ahora en lista. Happier, junto a Bastille, también es una de las canciones favoritas sigue reproduciéndose sin parar desde 2018.

Marshmello es el DJ más versátil de la música EDM

Su plan es seguir uniéndose con artistas de gran nivel, ya que nadie le da un no por respuesta. Lo último que se sabe es una posible colaboración con Demi Lovato, ¡estaremos atentos!

Marshmello es, no solo una marca reconocible por su estética, sino un artista de pies a cabeza. Aunque le han comparado con Diplo o Skrillex, los datos le coronan como el más flexible y versátil de la música moderna.