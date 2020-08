Hiba Abouk comparte su experiencia con la lactancia materna que no siempre ha sido agradable

Hiba Abouk se une a esa campaña de visibilización de la lactancia materna. Cada vez son más las celebs que ponen en primer plano esta práctica. Un hecho natural que afecta a muchas mujeres pero que históricamente ha sido un tema un tanto tabú. Había pocos relatos sobre la realidad de dar el pecho a los niños, pero eso, afortunadamente, está cambiando.

“Es la semana mundial de la lactancia materna y me siento muy orgullosa de llevar 6 meses lactando exclusivamente a mi bebé. Ha sido un proceso muy duro al principio. A partir del tercer día de lactancia me salieron grietas, y no había ni una sola toma en la que no pensara en abandonar y rendirme a la leche artificial”, compartía la actriz sin idealizar la lactancia sino contando la realidad.

Las embarazadas no dejan de recibir información sobre asuntos nuevos para ellas y, a veces, les falta un punto de realidad que les haga tomar decisiones con conocimiento de causa. En este caso, cada vez hay más experiencias compartidas que ayudan. A Hiba le costó al principio, pero no cejó en su empeño.

“El saber que era la opción más sana para mi bebé, para mí y para el medio ambiente me hizo aguantar hasta hoy. En mi caso el dolor era generado por el frenillo del niño. Se lo cortamos a los 11 días de vida y ya la lactancia fue coser y cantar”, confesaba.

Recuerda que no es muy dada a contar sus experiencias personales en redes, “pero esta vez lo hago para promover la lactancia materna y dar todo mi apoyo a las mamis que lo están haciendo. Falta mucha información acerca del tema, y creo que la sociedad no debería estigmatizar algo tan natural como lactar a nuestro bebé. En este camino de la lactancia he conocido a muchas mujeres que me han ayudado a hacerlo cada vez mejor, entre ellas quiero citar a una gran profesional @albapadibclc que ha estado ahí siempre para solucionar todas mis dudas”.

Pero que conste que la lactancia materna es una elección y no se debe estigmatizar a ninguna mujer si decide prescindir de ella e Hiba lo sabe: “También quiero dar mi apoyo a todas aquellas que lo han intentado y no han podido y/o querido hacerlo. Todas intentamos ser las mejores madres para nuestros hijos y eso es lo que importa”.