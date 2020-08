¿Las canciones tienen sexo? Parece que Mau y Ricky creen que sí

Mau y Ricky tienen preparada nueva canción que podremos conocer este mismo viernes. Se llama Papás y llevan varios días hablando de ella porque se trata de su nuevo bebé. Y como tal ha tenido su propia fiesta.

“BABY SHOWER!!! Descubriendo el SEXO DEL BEBÉ!!!! 😂😂 el bebé nace el viernes!!! #PAPÁS #GenderReveal”, escribían en redes junto a un vídeo en el que desvelaban el sexo de su peque. Y es que, en esto de las novedades hay que buscar siempre nuevas formas de llegar a la gente. Desde luego, ellos lo han hecho a la grande. Y parece que su bebé no es rosa ni azul sino rojo.

Los hijos de Ricardo Montaner, metidos de lleno en la temática de esta nueva canción, compartían hace unos días una portada de revista de cuando eran niños en la que aparecían junto a su padre que en el titular aseguraba lo afortunado que era por tenerles.

Que sepamos, ninguno de los dos hermanos tiene hijos. Uno de ellos está casado y disfrutando de su matrimonio y el otro, tiene pareja, una actriz argentina de la que está muy enamorado. Pero, de momento nada de niños. ¿Será esta canción el anuncio de alguna buena noticia familiar? O, puede, que sea un homenaje al suyo.

Todavía no tenemos las pistas suficientes para saberlo, pero la cuenta atrás ya ha comenzado y en breve hablaremos con ellos para que nos desvelen todo lo que hay detrás de esta nueva canción.

“No quiero conocer a tu papá porque sé que si me ve me va a matar!!!! #Papás está tan listo que está que se adelanta!!!!”, escribían en su último post. Lo que parece indicar que el tema podría girar en torno a la reacción de los padres cuando sus hijos tienen pareja.

Veremos, ya no queda nada para poder escucharla.