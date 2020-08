JoJo y Demi Lovato anuncian colaboración para final de mes

JoJo es una de esas cantantes estadounidenses que comenzó siendo solo una niña. Pasó por varios programas de talentos infantiles hasta que finalmente obtuvo un contrato y, con tan solo 13 años, en 2004, publicó su primer disco. Lo presentó con Leave (Get out) que la convirtió en la solista más joven en tener un nº1 en la lista de canciones pop con más ventas de Estados Unidos.

Nunca superó aquel éxito, aunque su segundo álbum también tuvo muy buena acogida. Luego llegaron los conflictos discográficos que repercutieron en su carrera. Aun así, nunca ha dejado la música y lo que sí ha hecho es compaginarla como presentadora en MTV o como actriz con episódicos en varias series.

Una vez solucionado sus problemas empresariales retomó su carrera musical y el pasado mayo sacó Good to know, su primer álbum en cuatro años. Ahora, este agosto, sacará una nueva versión de lujo de este trabajo. Y la sorpresa es que esta nueva edición incluirá un remix de Lonely hearts junto a, ni más ni menos, que Demi Lovato.

“💔Lonely Hearts (Remix) con la INCREÍBLE Demi Lovato. No puedo esperar a que la escuches este 😩👀😍 28 de agosto de 2020”, anunció la cantante que ahora tiene ya 28 años. En seguida recibió respuesta de su nueva ‘partner in crime’: “YAYYYY, NO PUEDO ESPERAR. He esperado toda mi carrera para cantar contigouuu”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2020 a las 12:38 PDT

Últimamente a Lovato la vemos estable y feliz junto a su chico, Max Ehrich que no ha dudado en compartir varios emojis tras el anuncio de esta colaboración: “🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️”. No ha sido el único, la hermana de la cantante también ha compartido un ‘omg’ que deja claro que la familia está respaldando y apoyando la vuelta paulatina de la cantante a la música tras recuperarse de la sobredosis que sufrió.

Otra que está encantada con esta colaboración es la cantautora Tori Kelly que, como la hermana de Lovato, ha compartido un “oommmmgggggg😍” muy significativo.