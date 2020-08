Pablo Alborán se une a la denuncia de DVicio: ¿Por qué toros sí y conciertos no?

DVicio ha recurrido a las redes para hacer una denuncia. Los artistas no olvidarán este verano no sólo por la pandemia que está devastando el mundo, sino por lo inusual que es para ellos no estar de gira dando conciertos aquí y allá en estos meses que son los de mayor trabajo para ellos en tiempos normales.

Los que sí están subiéndose a los escenarios lo están haciendo con unas medidas y restricciones que hacen que sus conciertos se parezcan poco a lo que eran antiguamente. Por eso, la mayoría está apostando por formatos acústicos y más íntimos.

De ahí la indignación de los chicos de DVicio ante lo que han visto en una plaza de toros. “Esto es hoy en el Puerto de Santa María. ¿Qué está pasando con los toros? Entonces, ¿Por qué no se podrían hacer conciertos aquí? NO ENTENDEMOS NAAAADA!”, se preguntaban junto a una imagen en la que podemos ver la plaza llena hasta las topes, sin distancia de seguridad y, en muchos de los casos, sin mascarilla.

“Y nosotros suspendiendo conciertos. Acojonante 😤”, comentaba Nacho, uno de los componentes del grupo que no puede creerse lo que ha visto en la plaza. Una situación que crea distinciones entre este sector con otros como el suyo.

“¿Esto es una jodida broma no?”, se preguntaba Pablo Alborán sobre lo que mostraban sus compañeros. A lo que algunos de sus seguidores le contestaban asegurando que no, que no es una broma sino la constatación de que toros y música no se tratan de igual modo en términos culturales.

“Wow. Que locura”, añadía Julio Erguía del grupo mexicano Reik. Y María Parrado compartía un significativo: “MUY FUERTE”. Una indignación que se ha extendido entre muchos de sus seguidores que se han quedado tan estupefactos como ellos al ver esta imagen.