Sara Carbonero o Paco León aplauden la última reflexión de Jon Kortajarena sobre cuál es el mayor éxito

Jon Kortajarena es uno de esos modelos internacionales que podríamos decir que ha alcanzado las metas que se ha propuesto. EN su sector lo ha conseguido todo y, además, ha probado en otros campos, como la interpretación, y también le ha ido bien. Tiene belleza, dinero, talento, una familia que le quiere y amigos por todo el mundo, pero… ¿cuál ha sido su mayor éxito? No tiene nada que ver con todo eso.

“A veces me preguntan cuál es mi mayor éxito…”. Así comenzaba su propia reflexión sobre el tema en redes. “Nada del brillo exterior me ha hecho feliz. Sólo he conseguido sentir felicidad cuando he sido capaz de escucharme, aceptarme y quererme. Cuando he conseguido tener claras mis prioridades”, continuaba.

Una felicidad que, además, tiene mucho que ver con el amor. “Cuando me doy cuenta de que sigo abierto al amor a pesar de todas las cicatrices. Por fin he entendido y asimilado que la vida es corta, y que la felicidad sólo llega a través del amor. Y yo sé valorar y cuidar el amor. Controlar la ambición y el ego, ha sido imprescindible”, confesaba sobre lo verdaderamente importante.

Y ya puestos, no ha evitado dar un consejo: “No te dejes llevar por el miedo”. Reconoce que no es fácil y que a veces “todo se nubla, pero cuando miro las estrellas, todo esto me queda claro. Por eso cada noche miro al cielo antes de ir a dormir. Buenas noches ✨”.

Unas palabras que han calado en muchos de sus seguidores que no han dudado en aplaudir su reflexión.

Sara Carbonero: Maravilloso. 💕

Paco León: Amén

Colate: Bien ❤️

Vicky Martín Berrocal: Amén

Y aunque hace tan solo un par de días publicaba una foto en la que podíamos verle fumando y asegurando que no es “ejemplo de nada”, lo cierto es que fueron muchos los que aseguraron que nada más lejos de la realidad. María Pedraza compartía una buena colección de corazones rojos atravesados por flechas. Y no era la única que tenía algo que decir.

Eran muchos los que aseguraban que él es ejemplo de todo y alababan la simplicidad de Lanzarote, la isla donde Kortajarena tiene uno de sus refugios más especiales.