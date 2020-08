Michael Knight está de vuelta: James Wan prepara un reboot de ‘El coche fantástico’

El año pasado David Hasselhoff dejó caer en una entrevista con The Mirror que El coche fantástico podría tener una nueva adaptación. ¿Una serie? ¿Una película? ¿Quizás un revival nostálgico? Un año después Deadline ha confirmado lo que muchos fans de aquel Ponitac Trans llamado KITT esperaban: habrá un reboot en formato película.

Lo mejor de todo es que el encargado de desarrollar el proyecto será James Wan, el director de Insidious, Saw y Expediente Warren. No sabemos si solo ejercerá como productor o si también querrá formar parte de la dirección de la película. Aunque quizás uno de los personajes más interesantes relacionados con el proyecto sea TJ Fixman, quien se encargará del guion. Fixman apuntó maneras escribiendo las brillantes historias de los videojuegos Fallout: Fall of Man y de Ratchet y Clank. Todo un experto en la ciencia-ficción moderna.

El coche fantástico fue una serie creada por NBC y emitida en televisión entre 1982 y 1986, lanzando al estrellato a su protagonista, David Hasselhoff, quien interpretaba al intrépido Michael Knight, conductor de un Pontiac inteligente equipado con las últimas prestaciones tecnológicas del momento; la herramienta perfecta para luchar contra el crimen.

La serie tuvo cuatro temporadas y 90 episodios, convirtiendo a su protagonista en una superestrella de la televisión. El coche fantástico tuvo tanto éxito que padeció la explotación de varias de secuelas, libros, videojuegos y películas que se inspiraron en sus personajes e historias.

Una de ellas, El coche fantástico 2000 (1991), fue protagonizada por el propio Hasselhoff. Después, en 2008, se hicieron otras dos nuevas versiones: una película televisiva protagonizada por Justin Bruening llamada El coche fantástico: La película (no se curraron mucho el título) y una serie anexa con los mismos actores y título, solo que dividida en 17 episodios: El coche fantástico.

¿Volverá Hasselhoff a encarnar a Michael Knight? Eso sigue siendo una incógnita. Ganas no nos faltan, eso seguro.