El reinado de J Balvin corre peligro: Aitana, Bisbal y Doja Cat quieren su trono

¡Ya estamos a viernes! ¿Y qué significa eso? Que solo queda un día para conocer la nueva lista de LOS40. Una semana más estará nuestro querido Óscar Martínez (quien le ha cogido el relevo hasta septiembre a Tony Aguilar) para hacer la cuenta atrás musical más famosa del país.

Esta semana, el reinado de J Balvin y su Rojo corren peligro. El tema del colombiano, que se encuentra en el nº1 de la LISTA, podrí bajar este sábado. ¿Y qué canciones podrían quitarle el puesto?

Aitana y David Bisbal con su Si tú la quieres podrían volver a lo más alto de la lista. Doja Cat con Say So también. Ambos temas ya saben lo que es sonar desde lo más alto y no nos extrañaría que volviesen a esa posición. Tampoco hay que perder de vista a Favorito de Camilo. El cantante no ha parado de subir puestos desde que se coló en la lista y ahora, que se encuentra en el top cinco, podría dar la sorpresa.

Pero no son las únicas novedades que vamos a encontrar esta semana. Dos canciones quieren entrar: hablamos de Hoy de Antonio Orzoco y Similares de Efecto Pasillo con Sinsinati. Recuerda que todavía estás a tiempo de votar por sus candidaturas a través del hashtag #MiVoto40.

Además, este sábado por votar en antena te puedes llevar el Bluray de Buscando a Dory y cuatro entradas para el parque Warner de Madrid. Vamos, que tienes premio asegurado.

Recuerda, este sábado tienes una cita con Del 40 al 1 a las 10:00 (una hora menos en Canarias). ¿Te lo vas a perder?