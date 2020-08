Un equipo de expertos analiza las consecuencias de no alcanzar el orgasmo en la salud mental

Este 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino y con este motivo un equipo de sexólogos y psicólogos de la app ifeel (que ofrece terapia online y facilita a sus usuarios un diario emocional) ha recopilado las principales consecuencias de no alcanzar el orgasmo en la salud mental.

Porque sí, los orgasmos están relacionados con el placer y el disfrute y no vamos a contradecir algo tan evidente, pero hay que tener en cuenta que también tiene un componente psicológico importante y está conectado con nuestro lado emocional.

No es necesario sentir un orgasmo en una relación sexual y es importante tenerlo claro porque si no, el hecho de no alcanzarlo puede llegar a obsesionarnos y tener consecuencias sobre nuestra salud mental. Los expertos de ifeel han explicado en 6 puntos cómo puede llegar a afectarnos no alcanzar un orgasmo en nuestras relaciones sexuales.

1. Baja autoestima. Si el sexo se convierte en una evaluación de si se logró o no el orgasmo, la autoestima puede verse herida. Muchas mujeres se sienten mal por su dificultad para conseguirlo y justo esa excesiva conciencia y control limita el disfrute.

2. Ansiedad anticipatoria. Obsesionarse con la consecución de un orgasmo provoca que durante la relación sexual estemos pendientes solo de eso y no de todo lo demás, en un marco de ansiedad anticipatoria, es decir, de miedo a que lo que deseamos no suceda, lo cual precisamente contribuye a que nos ‘cortocircuitemos’.

Obsesionarse con los orgasmos puede acarrearnos problemas. / WANDER WOMEN COLLECTIVE / Getty Images

3. Frustración sexual. Tanto si se pone el foco en la consecución del orgasmo como si no, la ausencia prolongada de éste acaba siendo experimentada como una merma importante en el placer y como incapacidad para satisfacer una expectativa propia y de la pareja sexual.

4. Incapacidad para disfrutar de las relaciones. Si solo se actúa con la vista puesta en el orgasmo que “tengo que conseguir”, entonces no se actuará con espontaneidad y flexibilidad, y se pasarán por alto el resto de los factores sexuales que también actúan sobre una relación sexual.

5. Deterioro de la relación sexual: los reproches. En ocasiones, puede ocurrir que el foco no está puesto en una presunta incapacidad nuestra para alcanzar el orgasmo sino en las capacidades de la otra persona como amante, sentando las bases para un futuro reproche si no se canaliza esta situación con una adecuada comunicación sobre lo que está ocurriendo en la relación.

6. Creencias distorsionadas sobre la sexualidad. La obtención de placer es uno de los pilares del sexo, pero reducir esta obtención al orgasmo es igual de inadecuado que reducir los objetivos del sexo a la obtención de placer, perdiendo de vista la comunicación, la vinculación, la sensualidad…