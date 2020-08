Lana del Rey adelanta su single ‘Tusa Jesus Freak’

Lana del Rey nos deja con la miel en los labios. La cantante subía un vídeo a Instagram presentando parte de su nuevo tema Tusa Jesus Freak. En la publicación, Del Rey etiquetaba a Jack Antonoff, productor y colaborador habitual de la estadounidense. Parece que esta nueva canción sigue el estilo único, Indie pop, que la compositora suele regalarnos.

Hace ya un año que no sabemos nada, musicalmente hablando, de ella. Su último álbum Norman Fucking Rockwell salía a la luz el agosto de 2019, ¡ha pasado demasiado!

Puede que todavía no tengamos nuevo álbum suyo porque la intérprete se ha centrado últimamente en su faceta de poetisa. Violet Bent Backwards Over the Grass, su primer audiobook, se lanzaba hace unas semanas. Un total de 30 poemas eclécticos y honestos desde su corazón al del oyente acompañados de música de Antonoff.

La intención de la artista es estrenar un nuevo álbum, Chemtrails Over the Country Club, el próximo 5 de septiembre, así como lanzar Behind the iron gates – insights from an institution, su segundo poemario en 2021.

Lana del Rey aparecía preciosa, como siempre, luciendo unos pendientes enormes y disfrutando de su canción. Suponemos que ha hecho oídos sordos a los comentarios de body shaming que recibió esta semana por su aparición en público.