Mau y Ricky sacan ‘Papás’ con un divertido vídeo y letra: ¡Mira!

Mau y Ricky lanzan este 7 de agosto Papás, un temazo de música urbana que va a arrasar. Este forma parte de su segundo álbum de estudio, Refresh, en el que han estado trabajando durante la cuarentena. “Le ha ayudado mucho a aguantar esta cuarentena y a enfocar lo que querían transmitir”, recuerda Mau sobre el proceso de creación.

Los hermanos venezolanos han apostado por un videoclip de lo más divertido. Como bien introduce el título, trata sobre el miedo de conocer a los papás de tu pareja. Mau y Ricky interpretan al novio y al padre en la trama del vídeo. ¡Y la verdad es que clavan los personajes! También intercalan escenas tocando la guitarra y la batería o con el micro en la mano, lo que mejor se les da.

Con esta canción han querido innovar el sonido pop de los noventa. Querían ser genuinos con las influencias musicales que habían recibido: “Fueron los años en los que empezamos a formarnos como músicos. Lo que escuchamos durante aquella época, que era Eminem, Green Day y este tipo de grupos, lo teníamos un poco olvidado”. Mau y Ricky nos contaban en detalle su proceso creativo durante su entrevista en Los40.

No solo el vídeo te va a sacar una sonrisa y te hará bailar, también la letra. “No quiero conocer a tu papá / porque sé que si me conoce me va a matar / Cómo decirle que me muero por ti / Cómo decirle que estás loca por mí”, dice la letra, que sí o sí se te va a meter en la cabeza.

Después de 10 años en la industria musical, están triunfando con singles como La Mala, Mi Boca o Desconocidos, alcanzando los 12 millones de oyentes mensuales en Spotify. Definitivamente, han sabido cómo seguir los pasos de su padre, Ricardo Montaner, para llegar a ser estrellas del urban.