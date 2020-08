Anabel Pantoja: Varios colaboradores de Mediaset aplauden su atrevida fotografía

Anabel Pantoja ha cambiado mucho en los últimos años. La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en una colaboradora habitual de Mediaset y aunque en esa jungla se ha tenido que enfrentar a muchas cosas hay algo en lo que ha ganado: ganar seguridad en sí misma.

Bueno, puede que no haya sido su exposición mediática sino el hecho de haber encontrado a su media naranja lo que haya cambiado su autoestima. ‘El negro’ ha llenado su vida de felicidad y eso, se transmite.

De ahí que ahora se atreva a publicar fotos que, no hace demasiado tiempo, no hubiera sido posible encontrar en su muro de Instagram. En una de las últimas podemos verla con un bikini muy sugerente. Luciendo cuerpo sin ningún tipo de complejo. Una apuesta por el body positive que ha recibido muchos aplausos.

“Hace un par de años, creo que jamás me hubiera puesto este tipo de 👙, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el 🌍 y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra!”, aseguraba junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 9 Ago, 2020 a las 12:12 PDT

Es todo cuestión de cómo te ves y está claro que ella se ve estupenda, aunque haya quien no piense lo mismo. Pero eso es problema de los demás. Eso sí, reconoce que tiene que bajar algo de peso: “Cierto que tengo q bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada...igualmente soy esta que veis 🐷”.

Una reivindicación de sí misma que muchos de sus compañeros de Telecinco, entre otros, han visto con muy buenos ojos.

Kiko Jiménez: Pibon 👌🏽

Adara Molinero: Vaya culito

Laura Fa: Boooom!!! 🍑

José Antonio León: Tas estupenda y punto!!

María Patiño: 💃🏻💃🏻💃🏻

Vikika Costa: Buenorraaaaa