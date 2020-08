Lo de Will Smith y Jason Derulo es una amistad de riesgo extremo

No sabemos qué se traen entre manos, pero lo cierto es que, últimamente, Will Smith y Jason Derulo pasan mucho tiempo juntos. Ambos han demostrado tener un gusto parecido por los vídeos en redes sociales grabados con humor. Aunque parece que su amistad es una cuestión de riesgo extremo.

La semana pasada veíamos a ambos compartir unas imágenes en las que veíamos el golpe que se llevaba el cantante cuando el actor lanzaba una sudadera. “No voy a volver a la casa de Will Smith”, aseguraba Derulo en aquel momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 5 Ago, 2020 a las 11:03 PDT

Pero ha vuelto, no sabemos si a su casa, pero sí a compartir tiempo con su amigo. Y el desastre ha sido aún mayor. Han decidido probar con el golf. Parece que a Derulo no se le da muy bien y el príncipe de Bel Air ha querido darle alguna que otra clasecita. Claro que el resultado no era el esperado y solo de verlo nos duele a todos.

Un golpe inesperado con el palo de golf ha dejado sin dientes a Will Smith. “No me gusta este deporte”, acababa asegurando el cantante después de ver el resultado. Claro que Will Smith se toma la revancha, aunque el vídeo no nos muestra el final. Eso sí, escribía junto al vídeo: “Nunca volvimos a ver a @jasonderulo”. En lo que parece un duelo de cómicos, Derulo le contestaba: “Conozco un buen dentista…escríbeme un mensaje”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 9 Ago, 2020 a las 1:20 PDT

Poco después posaban juntos para una foto que nos mostraba el estropicio en la boca de Smith. “Abrazando su nueva sonrisa”, escribía junto Derulo junto a la fotografía. Los seguidores que ya conocen su enorme sentido del humor ya le preguntaban si el resultado era, o no, fruto del Photoshop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 9 Ago, 2020 a las 10:26 PDT

Por algo ambos están triunfando en TikTok.