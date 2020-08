José Corbacho se recupera de su trasplante de riñón y manda un mensaje optimista: “Pequeños pasos pero firmes”

Hace un mes, José Corbacho era sometido a un trasplante de riñón a causa de una insuficiencia renal crónica que padece desde hace cuarenta años. Su hermana Yolanda fue la donante, a quien le está más que agradecido. "Le debo la vida", expresó tras salir de quirófano.

Este fin de semana, el humorista publicaba en su perfil de Instagram un vídeo haciendo referencia a la complicada cirugía que vivió el pasado 8 de julio. "En procesos de recuperación siempre me gustó marcarme pequeñas metas cotidianas para ir disfrutando de ellas a medida que las consigues. Sentir que he coronado un Everest particular o marcado un gol en mi propia Final de la Champions. Pequeños grandes placeres como: Volver a comer. Volver a caminar. Volver a dormir bien por las noches. Volver a ducharme", manifestaba en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Corbacho (@corbachito) el 8 Ago, 2020 a las 1:39 PDT

El también actor y director de cine compartía en redes sociales su primer baño en la piscina tras la intervención. ""Hoy ha tocado volver a disfrutar de un baño. Volver a sumergirme. Sentirme rodeado de agua y pensar en ese silencio acuático: 'Todo irá bien'", expresaba.

Aunque en el vídeo en sí no dice nada aparte de levantar sus dos pulgares en alto mientras suena el tema Vivir de Amaral, sí que ha transmitido un mensaje escrito lleno de optimismo a sus seguidores y, especialmente, a quienes sufren problemas de salud. "Muchos ánimos para todos aquellos que sufren de problemas de salud. Los que están ingresados, o en espera, o recuperándose... Recordad, poco a poco, pequeños pasos pero firmes.... Un día más o un día menos. Cuéntalos cómo quieras. Lo importante es seguir viviéndolos".

Flo, Dani Rovira y Silvia Abril le enviaban mensajes de cariño y apoyo en forma de emoticono. "Enhorabuena, rey", le comentaba La Mari de Chambao.