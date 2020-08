Orlando Bloom nos muestra como una embarazadísima Katy Perry no pierde el ritmo pese a su enorme barriga

Cualquier día de estos nos levantamos con la noticia de que Katy Perry ha dado a luz a su primera hija, fruto de su relación con Orlando Bloom. Está ya en la recta final y se empiezan a notar las ganas de que la gestación llegue a su fin. Ya se nota pesada, el camino se hace largo y no ve el día de que llegue el parto… vamos, como todas las embarazadas.

Pero aun sí, no pierde su sentido del humor y lo hemos podido comprobar con el vídeo que ha compartido su pareja. Iban ambos en el coche cuando ella se ha bajado, no sin algún que otro resoplido, él ha subido la música y ella se ha puesto a bailar como si no hubiera un mañana.

Se ha subido la camiseta para que pudiéramos ver bien su abultada barriga y nos ha demostrado que no pierde el ritmo en ninguna circunstancia. “Ayyyy, ¿qué día es hoy?”, preguntaba junto al vídeo en un juego de palabras con la canción que sonaba de fondo.

Ella va vestida con chándal y gorra. Por supuesto, con la mascarilla de rigor, que hay que mantener la seguridad, más en su situación. Y, todo iba bien hasta que le debe dar una especie de pinchazo que para de golpe su coreografía. Eso sí, las risas se mantienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Orlando Bloom (@orlandobloom) el 7 Ago, 2020 a las 6:33 PDT

Risas que han compartido algunas celebs que se lo han pasado tan bien como ellos con este vídeo.

Demi Lovato: 😂😂😂😂😂😂😂

Gwyneth Paltrow: Esto es oro

Scooter Braun: Sí!!!!

Josh Brolin: Hahahahahaha!!!!Sí!!!!!

Poppy Delevingne: 🤣😍🤣

Juliette Lewis: ¿Podemos tener una canción para todos los días de la semana? Esto es demasiado bueno

Courteney Cox: Sí!!!!! 👏🏼👏🏼👏🏼

Ana Torroja: Sois asombrosos!! 😍😍😍😍😍😍