Santiago Segura comparte su reflexión sobre las infidelidades inspirado por Enrique Ponce y Ana Soria

Santiago Segura está teniendo un buen verano. La segunda entrega de Padre no hay más que uno ha tenido una buenísima acogida en los cines y su carácter inagotable hace que esté teniendo una intensa promoción. En la entrevista que concedió a ABC llegó a hablar, incluso, del culebrón del verano en nuestro país, el que están protagonizando Enrique Ponce, Paloma Cuevas y Ana Soria.

Parece que el torero está viviendo un amor apasionado con su joven novia mientras Paloma Cuevas mantiene la discreción de la que ha hecho gala toda su vida. “Me da mucha pena porque eran la pareja perfecta”, aseguraba Segura sobre la separación de una pareja que durante 25 años fue la estampa de pareja envidiable.

“Conocí a Paloma en Málaga, en el estreno de A Chorus Line de Banderas. Es encantadora”, añadía sobre la que fue mujer de Ponce durante un cuarto de siglo. Ella se ha convertido en la parte débil de esta relación y, por tanto, la que más apoyos está recibiendo.

El actor tiene claro que él no haría lo mismo que Ponce. “Cada persona es un mundo, pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer”, aseguraba.

Está claro que él no se plantea infidelidades ni separaciones a corto plazo. Está muy unido a sus hijas, Calma y Sirena. De hecho, son dos de las protagonistas de su saga familiar con la que está triunfando. “Yo quiero siempre estar con ellas. Levantarme a las cinco y llevármelas al rodaje es maravilloso. La mayor no quería perder colegio y me dijo que sólo rodaría la segunda parte si era en verano”, contaba sobre el fichaje de sus pequeñas.