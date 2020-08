Kylie Minogue lanza la brillante ‘Say Something’: mira el videoclip y la letra

Kylie Minogue anunciaba su nuevo álbum llamado DISCO en pleno verano. Esperábamos su regreso con ansia y aquí está: su nuevo single Say Something ha estado a la altura. Aunque el disco completo verá la luz el 6 de noviembre, este tema nos mantendrá bailando hasta entonces. La artista ya lo decía: quería que este nuevo disco se pusiera en todas las discotecas.

Le das al play y aparece ella, como una diva de los años 80 subida a un caballo dorado. Bailarines, efectos especiales y mucho mucho brillante. Purpurina y estrellas, hay de todo. El conjunto nos traslada a esos años tan llamativos y divertidos. En una entrevista para GQ ella misma decía que “incluso los adultos necesitan algo de diversión pop”.

En el videoclip aparece con un pintalabios rojo y con una melena rizada azotada por el viento (o por un ventilador), la cosa es que el efecto está conseguido. Incluso envuelta en una tela metálica y tumbada en el suelo la artista está sexy. Una Kylie Minogue que se ha soltado el pelo con el tiempo y después de 30 años sigue sorprendiendo.

Este trabajo realmente consigue transportarnos a un lugar interestelar. “We’re a million miles apart / In a thousand ways / Baby you can light up the dark / Like a solar-scape / And I can almost feel you coming / And your heart beat race”, dice la letra.

¡No podemos esperar a escuchar el resto del disco! Parece que la artista quiere llevarnos de viaje a lo más alto y sus fans lo tienen claro: larga vida a Kylie Minogue.