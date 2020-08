Cristina Pedroche responde a los haters de sus vídeos... con otro TikTok: “Así me tomo las críticas”

Cristina Pedroche parece haber perdido totalmente el norte. O eso dicen las redes sociales al ver sus últimos vídeos en TikTok. La colaboradora de Zapeando ha sido el blanco de las críticas estos días atrás a causa de dicha red social hasta tal punto que su nombre se ha convertido en Trending Topic.

Los tweets le recriminaban la poca gracia que hace (y que tiene) en TikTok, donde ya suma más de 660.000 seguidores. Al ver tales comentarios, Pedroche contestó: "Supongo que hay pocas noticias ahora mismo para que se tenga que debatir si tengo gracia o no. Voy a hacer algún TikTok más para superar este mal trago".

Supongo que hay pocas noticias ahora mismo para que se tenga que debatir si tengo gracia o no. 🤦🏽‍♀️

Voy a hacer algún TikTok más para superar este mal trago 🤪 pic.twitter.com/riyKgqlpzj — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 7, 2020

Y dicho y hecho. El rostro de Atresmedia no se ha achantado y ha respondido a sus haters haciendo más vídeos. En dos de los tres que ha subido en los últimos días hace referencia a las críticas ya mencionadas. "Me río por no llorar. O sí, lloro, pero eso os da igual. Seguimos", manifiesta junto a varios hashtags, como #gracia, #singracia#, #humor, #sinnadadegracia.

"Así me tomo las críticas", dice en otro clip mientras hace una de las miles de coreografías que recorren la red social fundada en China. Un baile en el que hace cosas raras con la lengua, como ya demostró durante uno de los programas de Zapeando.

Cristina Pedroche sigue estando muy activa en todas las plataformas, donde se toma la vida con humor, muestra lo mucho que le gusta bailar (aunque no se le dé bien, como ella bien recalca) y es hasta capaz de burlar las normas de censura de Instagram con un desnudo muy original.