Zac Efron será la nueva estrella de ‘Tres hombres y un bebé’

La agenda de Zac Efron parece bastante apretada. El actor que dio vida a Troy Bolton en High School Musical prepara una serie de aventuras llamada Killing Zac Efron y la película El rey de la jungla. Además, hoy hemos conocido que Disney, el estudio que lo descubrió, lo ha contratado para protagonizar Tres hombres y un bebé, remake de la popular película de 1987 dirigida por Leonard Nimoy (Spock en Star Trek).

Tres hombres y un bebé es la historia de tres solterones que viven en un piso en Nueva York. La caja de pandora se abre cuando la hija recién nacida de uno de ellos aparece abandonada frente a la puerta de su apartamento. Los hombres, todos ellos ineptos, deberán hacerse cargo de la pequeña.

Esta cinta de 1987 era a su vez un remake de una comedia francesa –nominada al Óscar a mejor película de habla no inglesa– llamada 3 solteros y un biberón y dirigida en 1985 por la directora Coline Serrau. Sin embargo, creemos que Disney se inspirará directamente en la versión americana, la más famosa debido al éxito recaudatorio que supuso para Touchstone Pictures y por la popularidad de sus tres protagonistas, Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson.

La película aún no tiene director confirmado, aunque sabemos que Gordon Gray actuará como productor, tarea que desempeñó previamente en The Way Back, la nueva película de Ben Affleck, El novato y El chico del millón de dólares. El guionista será Will Reichel (Hot Air),

Tres hombres y un bebé formará parte de su catálogo de contenidos exclusivos, por lo que será lanzada directamente en Disney+.