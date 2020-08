Selena Gómez ya tiene nueva serie y va sobre... asesinatos

Hulu está apostando fuerte por las series de comedia y, tras renovar Ramy y The Great, ahora ha presentado una nueva en la que Selena Gómez será la protagonista: Only Murders in the Building y además, ejercerá de productora ejecutiva.



Se trata de una nueva sitcom en la que la joven estrella compartirá elenco y obsesiones criminales con dos iconos de la interpretación: Steve Martin y Martin Short.

De esta forma, la nueva apuesta ya tiene a su trío de personajes principales que arrastran púbicos muy distintos y que seguro que sumarán a la audiencia.

¿De qué va la serie?

Según informa TVLine, la nueva serie contará la historia de tres desconocidos cuyas vidas se cruzan debido a su pasión por el true crime.

Tanto será el interés de los tres que finalmente se verán inmersos en uno de esos enrevesados misterios.