Kylie Jenner confiesa cuál es su mejor regalo de cumpleaños

“23!!!! Gracias a Dios por un año más. Las bendiciones y las lecciones ... estoy aquí para todo y muy agradecida por todos y cada uno de vosotros”. Así se presentaba en redes Kylie Jenner el día de su cumpleaños. Y lo hacía sin perder de vista su faceta de empresaria porque el vestido que ha elegido para la celebración, hecho a medida para la ocasión, tiene los tonos de su paleta cosmética y lleva grabado con piedras brillantes el número romano de los años que cumple.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 10 Ago, 2020 a las 3:28 PDT

El mismo número brillante que lleva puesto sobre la piel en su pecho y es que, no dudábamos, que su fiesta iba a estar llena de glamour. El 23 también lo lleva en la gargantilla y los anillos que luce en la foto con la que nos muestra el mejor de sus regalos: Poder soplar las velas (también con ese 23 en números romanos) junto a su pequeña Stormi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 10 Ago, 2020 a las 3:36 PDT

Sus hermanos no han dudado en abrir el álbum familiar para mostrar cómo ha sido su evolución en estos 23 años. “Mi bebé @kyliejenner ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! ¡No puedo creer que tengas 23 años! ¡La persona más divertida y leal del planeta! ¡Buscar fotos y encontrar tantos recuerdos divertidos me hace muy feliz! ¡Te amo más allá de lo que puedas imaginar!”, escribía Kim Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 10 Ago, 2020 a las 2:17 PDT

La que se ha extendido más alabando las virtudes de su hermana ha sido Khloe Kardashian: “Feliz cumpleaños mi niña!!! ¿Cómo está mi niña de 23 años? 😩 en serio, ¿cómo? Pero, Dios mío, ¿no han sido estos los 23 años más espectaculares? Tenemos los mejores recuerdos y aún nos queda mucha vida por vivir!! ¡Qué pensamiento tan emocionante! Este es solo el comienzo. ¡Feliz cumpleaños, dulce Kylie! ¡Tu amor, humor, generosidad, confianza, empatía, encanto, fuerza… son solo algunas de las cosas que amo y adoro de ti! Me motivas y me asombras. Estamos todos tan bendecidos de tenerte. Más suerte de estar inspirada por la increíble mamá, hermana, hija y mujer de negocios que eres. Ser tu hermana es una de las mayores bendiciones que me ha dado la vida. Tienes un corazón de oro macizo. Dejas a todos mejor después de conocerlos. ¡Agradezco sinceramente a Dios todos los días por ti y el resto de mi familia! ¡Que continúes rodeada de bendiciones, amor, felicidad y risas! ¡Te amaré hasta el fin de los tiempos!💕”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 10 Ago, 2020 a las 7:18 PDT

Su madre, Kris Jenner, también le ha dedicado unas palabras: “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa niña, mi hija menor @kyliejenner! Kylie, nunca dejas de sorprenderme con todo lo que haces en la vida ... eres la hija, nieta, hermana, amiga e increíble mamá más maravillosa ... eres la más reflexiva, generosa, considerada, creativa, inteligente y una niña cariñosa y estoy bendecida porque Dios me eligió para ser tu mamá. ¡Tienes el corazón más grande y estoy más que orgullosa de ti! ¡Feliz cumpleaños a este delicioso pedazo de mi corazón! ¡¡¡Te quiero!!! Mami 😍😘🎂🙏❤️ 🎂”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 10 Ago, 2020 a las 5:40 PDT

Ahora queda esperar a recibir noticias de cómo fue su fiesta porque ya sabemos que le gusta celebrar este tipo de aniversarios a lo grande.