Camila Cabello nos aclara lo que está haciendo este verano y da pistas sobre la música que está componiendo

Camila Cabello lleva un tiempo con bajo perfil dando pistas de lo que está haciendo en sus redes sociales, pero con cuentagotas. Eso nos ha permitido saber que se encuentra en un momento de autoconocimiento cargado de espiritualidad y reflexión.

“No soy buena para estar en las redes sociales, lo sé. He estado pasando mucho tiempo estando más presente, estando con mi familia y mis perros, tomando clases de piano y guitarra, escribiendo canciones, pensando ideas, escuchando música, meditando, encontrando la quietud en estos tiempos locos, leyendo, viendo programas de cocina… Sólo quería estar aquí para deciros que os amo, cuidaros, buscad alegría y paz hoy porque la vida es ahora mismo, no mañana, no ayer”, escribía el pasado julio cuando decidió dar señales de vida.

Está claro que la cuarentena ha provocado en ella un replanteamiento de prioridades y eso ha hecho que se centre en los suyos y en la música, su gran pasión. Ahora, ha vuelto a dar señales de vida para contarnos más detalles de esa música en la que está trabajando.

“Os envió mucho amor a todos. He estado escribiendo mucha música nueva y viene de un lugar realmente puro. Recordándome todos los días que la vida es ahora; y no en ayer ni en mañana”, escribía en una idea que no es nueva y que nos deja claro que el ‘carpe diem’ se ha convertido en su mantra de este verano.

“Seamos hoy extra gentiles, delicados y amables con nosotros mismos y con los demás”, pedía en un texto que acompaña a una foto en la que podemos verla rodeada de sus instrumentos y con un look muy boho chic en tonos amarillos y naranjas. Nada de artificios ni grandilocuencias, ella en estado puro, como la música que parece que está componiendo.

Ya estamos deseando escuchar esas nuevas canciones.