La mejora de WhatsApp que necesitabas

¿Quién no ha enviado nunca una mensaje o foto al contacto o grupo de WhatsApp que no tocaba? Esto lleva al típico intercambio “perdona, no era para ti”, “eso no iba aquí”, etc. Si somos rápidos se puede borrar el mensaje y aquí no ha pasado nada, pero uno no siempre se da cuenta al instante.

Pues esos tiempos podrían estar a punto de acabar, puesto que la popular aplicación de mensajería va a recibir pronto una nueva característica que nos evite esa clase de vergüenza.

Según informan desde el portal WABetaInfo, una nueva opción nos permitirá definir fondos de pantalla individuales para cada uno de nuestros chats, lo que nos dejaría muy a las claras a que grupo o contacto individual estamos enviando nuestros mensajes.

Además, nos permitirá elegir diferentes fondos para diferentes temas, pudiendo ponerle uno al modo claro del teléfono, y otro al modo oscuro, si cambiamos entre ellos por la noche para descansar los ojos, por ejemplo.

Por si fuera poco, incluso podremos regular el brillo de los fondos de conversación, haciendo que las imágenes que puedan tener no interfieran con el texto de nuestros mensajes, que habrá quien quiera poner un cuadro de Picasso, y a ver quién es el listo que luego se entera de lo que le envían.

Parece que esta ayudita estará lista en los próximos meses, puesto que, pese a que se sabe que llegará, aún no está disponible para la fase de pruebas incluso para los “beta testers”.

Se rumorea la posibilidad de que esta nueva opción llegue al mismo tiempo que la habilidad para usar la misma cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos, una cosa que se ha hecho de rogar, y que le hará la vida más fácil a las personas que poseen más de un teléfono móvil, como los que usan un móvil para el trabajo y otro para su vida cotidiana.

Sea como fuere, todo lo que sea ayudar a que la gente se tenga que disculpar menos por sus errores lo damos por bienvenido. Pero ojo, no estamos diciendo que sea un arreglo al cien por cien, hay que fijarse bien antes de apretar el botón de enviar.