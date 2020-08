Shakira, Britney Spears y otros artistas que fueron nº1 de la lista con canciones del verano

Ay, el verano...el calor, las noches con los amigos, la brisa del mar o el fresquito de la montaña, ¡qué de recuerdos nos vienen a la cabeza! Por supuesto, muchos de ellos vienen acompañados de una canción concreta, posiblemente una que no parase de sonar durante aquellas vacaciones. Son muchos los temas del verano que guardamos en nuestra cabeza y que asociamos con grandes momentos de nuestra vida. Pero no solo están en nuestra memoria, ¡también en la lista de canciones que lograron ser número 1 de LOS40! Una semana más, en Del 40 al 1 hemos viajado en el tiempo para ver qué canciones sonaban en lo más alto.

Si viajamos a hace justo un año, Daddy Yankee sonaba junto a Snow con uno de los hits del verano: Con Calma. Una canción que muchos bailamos en la playa. De hecho, tal fue el éxito que meses después sacaron un rémix junto a Katy Perry.

Hace cinco años, Carly Rae Jepsen era nº1 de LOS40 con su tema I Really Like You. La británica volvió a lanzar un hit mundial tras su Call Me Maybe, coronando las principales listas del mundo. Además, muchos recordamos el videoclip por la aparición estelar de Tom Hanks. ¡Ay, qué de recuerdos!

¿Y si viajamos a hace diez años? El Waka Waka se quedó perenne en lo más alto de la lista. Shakira estuvo casi todo el verano sonando como nº1 de LOS40. ¡Y no era para menos! España acababa de ganar el mundial de Sudáfrica y lo estuvo celebrando meses.

Si viajamos a 2005, encontramos a Amaral con su preciosa canción Días de verano. Es curioso que, aunque la canción asegure que "no queden días de verano", fuese todo un hit aquel verano.

Hace 20 años, era la princesa del pop, Britney Spears, quien sonaba en lo más alto con un tema que ya ha pasado a la historia del pop: Oops I did It Again. ¡Quién no recuerda aquel mono rojo de cuero!

