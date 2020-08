Bryan Cranston protagoniza su primera serie tras ‘Breaking Bad’

Bryan Cranston es ese típico actor capaz de convertir un personaje sin demasiadas pretensiones en un diamante en bruto. De vez en cuando le vemos en alguna película algo mediocre como Godzilla, pero cuando escoge un papel protagonista lo hace con dos dedos de frente. Sin él títulos como Trumbo o la serie Breaking Bad no serían la mitad de lo que son: tiene una fuerza magnética, sobrenatural, que imprime a sus personajes una personalidad única.

Por eso la nueva miniserie que prepara, Your Honor, promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada. La trama gira en torno a un respetado juez de Nueva Orleans que trata de salvar a su hijo del peso de la ley después de conocer que ha atropellado a un hombre y se ha dado a la fuga. El magistrado utilizará todo su poder e influencia para tratar de tejer una red de mentiras y corrupción que pondrá al límite sus principios.

Una historia que nos enfrentará a un complicado dilema: ¿Son más importantes la ética y la moral o salvar de la cárcel a un ser querido que ha cometido un grave error? El título, en este caso, es especialmente simbólico: Your Honor. Un juego de palabras entre sus dos significados: "tu honor" y "su señoría", apelativo con el que se hace referencia a un juez. La serie se centrará en esa disyuntiva.

En el primer avance de Your Honor Cranston parece encarar con firmeza a un personaje que parece ir a la deriva. ¿Tendrá algún tipo de paralelismo en su decadencia moral respecto al Walter White de Breaking Bad? ¿Nos regalará una interpretación tan sutil, llena de matices y extrema? Aunque es difícil decirlo con poco más de un minuto de tráiler, todo apunta a que volveremos a disfrutar de un Cranston acelerado, al límite, atormentado por la realidad.

Al actor lo acompañarán en el reparto Sofia Black-D'Elia (El sueño de Ellis), Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), Hope Davis (Capitán América: Civil War) e Isiah Whitlock Jr. (The Wire). Your Honor está producida por la cadena Showtime y aún no tiene una fecha delimitada de estreno, aunque presentimos que se lanzará a lo largo de 2020. 10 capítulos que prometen estar llenos de adrenalina y decisiones difíciles.