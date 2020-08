Iker Casillas confiesa que le ha fallado a Sara Carbonero

Iker Casillas anunció el final de su carrera como futbolista. Un cambio en su vida y, por lo tanto, en el de su familia que ha atravesado tiempos muy duros que, inevitablemente han pasado factura a su relación con su mujer, Sara Carbonero.

El deportista sufrió un infarto y, poco después, la periodista recibía la terrible noticia de que padecía un cáncer de ovarios. Dos mazazos que han pesado mucho en su vida como pareja. “He estado de un lado para otro e igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”, reconocía Casillas en una entrevista que ha publicado la revista Semana con fotografías de Gustavo González, colaborador de Sálvame.



Fotografías que muestran los últimos preparativos de la mudanza familiar. Y es que dejan Oporto, su casa durante los últimos cinco años, para volver a Madrid. Todo apunta a que Casillas volverá a equipo,el Real Madrid, como asesor.

Todavía no tienen claro dónde van a fijar su residencia, pero, de momento, le queda verano por delante. “Aún no sabemos dónde vamos a vivir. Las vacaciones las haremos en el pueblo de Sara y en el mío. Somos personas de riesgo y no queremos exponernos”, aseguraba.

Parece que estos planes acaban con los rumores de crisis en el matrimonio. Desde el pasado febrero no habíamos podido verles juntos en ninguna fotografía y las especulaciones estaba ahí. De hecho, se le echó en falta en el funeral del abuelo de Sara.

“No pude ir porque era la final de la Copa de Portugal y para entrar en el estadio tenía que hacerme un test de coronavirus. Además, era mi último partido con el equipo y en activo y tenía que estar. Después de ese partido no pinto nada más en el fútbol”, explicaba sobre esta ausencia.

Es consciente de que han pasado momentos complicados, pero ahora afronta el futuro con optimismo: “Hace un año a Sara y a mí nos cambió la vida y lo que hay que hacer es afrontarlo y disfrutar de lo que se tiene”.