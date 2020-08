Ed Sheeran será padre a finales de verano

¡Ed Sheeran está de enhorabuena! El cantante británico y su mujer, Cherry Seaborn, están esperando a su primer hijo, tal y como ha asegurado el medio The Sun. La pareja ha estado los últimos meses alejados de los medios, confinados en su residencia de Suffolk, al este de Inglaterra. De este modo, la prensa no ha podido captar la barriguita de Cherry. Pues bien, parece que a finales de este verano, darán la bienvenida a este nuevo miembro de la familia.

De momento, el cantante y su pareja han guardado la noticia con recelo, contándoselo solo a algunos amigos y familiares cercanos, tal y como asegura el medio citado. Además, también asegura que Cherry se encuentra ya en la fase final del embarazo.

La historia de Sheeran y Seaborn parece sacada de una película de Hollywood. La pareja se conoció en el instituto, donde estuvieron un tiempo saliendo. Debido a las circunstancias de la vida, se separaron, pero la vida les tenía guardada una segunda oportunidad y a los años se reencontraron.

De hecho, toda esta historia la revela Sheeran en su videoclip Put it all on me, que lanzó el pasado 2019. Además, en ese mismo videoclip, tras muchos rumores, también confirmó que se habían casado. Vamos, que es una historia de película.

Ahora la pareja se enfrenta a una nueva etapa: la de la paternidad. Ed y Cherry darán la bienvenida a su nuevo bebé. ¿Le inspirará al británico para escribir nuevas canciones esta nueva fase vital?