Matt Maltese es una joya musical. Este joven de 23 años parece ser el futuro (o debería decir presente) de la música alternativa y late indie. Si te gusta Cuco, Gus Dapperton, Peach Pit, Boy Pablo, Half·Alive, Alex Cameron o Ariel Pink, este londinense será tu próximo descubrimiento. Y no es que lo digamos nosotros, Frank Ocean ya ha hecho pública su devoción por él.

El cantante de acento inglés nos presenta sus último EP, madhouse. El aburrimiento rutinario y la extraña cotidianidad de esta época es el tema principal. Y como a todos, estos meses le han llevado a reflexionar: “La mayoría de los viajes emocionales del amor y de la vida son en realidad la búsqueda de una comprensión de uno mismo. Y estas canciones intentan hacer las paces con todo eso, burlarse de ello y, en última instancia, abrazarlo”.

Matt Maltese, la joya indie que te sonará de la banda sonora de Élite

Madhouse llega después de hi y queen bee, que ya han sido aplaudidos por múltiples medios internacionales como Dork, DIY, NME, So Young y The Line of Best Fit.

Sus anteriores proyectos

Su carrera profesional es realmente corta, ya que fue en 2018 cuando sacó su primer disco: Bad Contestant. Este álbum contiene As The World Caves In, un tema que parece predecir la soledad del confinamiento a causa del coronavirus sin haberlo vivido. Por ello, se ha convertido en el tema preferido de los tiktokers, aumentando así su popularidad en la música streaming, tan necesario este 2020.

Un año más tarde, lanzaba Krystal, que también se inspiró en la soledad ya que el artista pasaba por una ruptura durante una gira en solitario. “Soñaba despierto y lloraba a las personas y momentos importantes que había tenido en su vida”, dice de ese momento. El resultado: el reflejo de su madurez. Baladas con letras ricas y soñadoras que pueden recordarte a Devendra Banhart o Father John Misty.

Te sonará de Élite

Maltese ha llegado a nuestro país por la puerta grande. I Hear The Day Has Come, es la canción que forma parte de la banda sonora de una de las series de moda. ¡Qué orgullo!