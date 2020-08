Clara Lago, confinada y con sus planes cancelados

Clara Lago pasa sus vacaciones confinada. Este verano de 2020 será difícil de olvidar. Es el verano en el que la pandemia cambió nuestros hábitos y España se convirtió en el mejor destino para viajar. Turismo por nuestro país y con muchas precauciones porque los rebrotes se multiplican y toda medida es poca para mantenerse fuera del peligro de un contagio.

Solo esperamos que sea una excepción en nuestras vidas y que volvamos a recuperar nuestros veranos desenfadados y despreocupados. De momento, hay que aceptar lo que nos toca y situaciones tan complicadas como los nuevos confinamientos.

“En mi segundo día de vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque había un posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, así que toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda pcr (la primera ya la hice y dio negativo)”, informaba en sus redes.

Aunque parece, a priori, que ella no se ha contagiado, hay que mantener los protocolos y asegurarse. “Me apetecían mucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho. Pero si algo he aprendido este año, es que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas”, reconoce.

No le ha quedad más remedio que asumir lo que está sucediendo y tomárselo con filosofía: “Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile está en entender que no podemos controlarlo todo, y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos. Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que tú querías hacer...sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino, para otro aprendizaje, aunque aún no sepas cual”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de claralago1 (@claralago1) el 12 Ago, 2020 a las 1:01 PDT

Está claro que está intentando tomarse este contratiempo de la mejor manera posible. Una reflexión que ha querido compartir con todos porque está claro que no es la única que está pasando por algo así. “Soltar el control es de las cosas más difíciles que hay...así como sentir que controlamos lo que en realidad nunca ha estado bajo nuestro control, es de los mayores autoengaños. Respirar...soltar...aceptar...confiar 😌 #reflexionesbytheface #confinamientomodoon”.

Lo importante es que está sana, lo demás, es secundario.