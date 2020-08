Así son los posados en bañador de los rostros más populares de Telencico

La televisión no echa el cierre en verano, pero sí baja el ritmo o busca sustitutos para darle un descanso a sus rostros más populares. Si nos centramos en Telecinco, cuenta con una gran plantilla de colaboradores que se turnan para no dejar a la audiencia sin programas en estos meses.

Pero todos tienen sus días libres para poder disfrutar del relax propio de estos meses y muchos ponen rumbo a la costa. El caso es ponerse el bañador y darse un chapuzón y, Ana García Obregón ya no es la única que hace sus posados. Todos tienen los suyos y hemos querido recopilar algunos.

Jorge Javier Vázquez

Uno de los presentadores estrella de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, disfruta del verano mirando al horizonte. Así es como le hemos podido ver en bañador, uno de firma. Nunca ha tenido problema en mostrar su cuerpo, más bien todo lo contrario, y este año no iba a ser diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 28 Jul, 2020 a las 7:00 PDT

Marta López

Uno de los rostros de este verano en Telecinco ha sido el de Marta López, una vieja conocida de la casa desde su paso por Gran Hermano. Desde entonces ha ido apareciendo y desapareciendo por distintos programas. Este año ha vuelto con fuerza tras el Merlos Place y este verano es una de las colaboradoras de Sálvame. Aun sí, ha encontrado sus huecos para disfrutar del mar y eso nos ha permitido verla tanto en bikini como en bañador. Normalmente en blancos y negros, aunque también los tiene estampados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv) el 12 Ago, 2020 a las 9:03 PDT

Carlota Corredera

Pocas vacaciones este verano para ella que se mantiene al frente de Sálvame y de Hormigas Blancas. Precisamente le dedicó uno de sus posados a Ana Obregón como homenaje a los suyos. Foto desde Ibiza con bañador negro, aunque sin foto de cuerpo entero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 31 Jul, 2020 a las 1:47 PDT

Lydia Lozano

La artista del chuminero tiene a los paparazzi tras ella todos los veranos y aunque intenta mantener en secreto su lugar de destino, siempre acaba traicionándola alguien. Este año la hemos podido ver en Ibiza con bañador negro y gran pamela. Que los complementos importan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Lozano Fans (@lydialozano__fans) el 8 Ago, 2020 a las 2:25 PDT

Lara Álvarez

Sin duda, la presentadora de Telecinco a la que más acostumbrados a ver en bañador es Lara Álvarez. Se pasa varios meses al año en bikini debido a su papel en Supervivientes. Y si alguno piensa que después de varios meses en Honduras se le acaban las ganas de playa… nada más lejos de la realidad. Su armario de baño es uno de los más amplios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 23 Jul, 2020 a las 4:45 PDT

Jesús Vázquez

Uno de los veteranos de la cadena es Jesús Vázquez que está disfrutando a tope de sus vacaciones antes de empezar la temporada y ponerse al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa. Es difícil verle el bañador y no porque no publique fotos de su verano sino porque suele darle más protagonismo a su torso que a su vestimenta de baño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 18 Jul, 2020 a las 11:27 PDT

Sandra Barneda

A la presentadora le ha tocado pasar este verano en República dominicana, que no es un mal destino para estas fechas. El caso es que lo suyo no ha sido por placer sino por trabajo porque se encuentra allí grabando La isla de las tentaciones. Eso sí, encuentra ratos para el ocio y darse relajantes baños en el mar. Eso sí, todavía no la hemos visto en bikini, lo suyo son los bañadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda) el 22 Jul, 2020 a las 12:54 PDT

Emma García

Uno de los posados en bikini más comentados este verano ha sido el de Emma García. Solo nos ha permitido ver de cintura para arriba, pero ha sido suficiente para darnos cuenta del cuerpazo que tiene la presentadora. Que lo teníamos claro después de verla cada fin de semana en Viva la vida, pero en bikini es más evidente todavía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb) el 10 Ago, 2020 a las 5:51 PDT

Gema López

Es complicado ver un posado en bañador de la periodista. Sigue acudiendo muchas tardes a Sálvame pero también está disfrutando del verano cerca del mar. En su Instagram nos encontramos con todo un escaparate de vestidos playeros pero lo de verla en bañador es más complicado. Aquí tenemos uno de sus modelitos en negro. Haciendo gala de estilo, como es ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López (@bygemalopez) el 25 Jul, 2020 a las 5:50 PDT

Isabel Jiménez

Las presentadoras de Informativos también tienen cuerpo, aunque a veces, como sólo las vemos sentados, se nos olvide. Isabel Jiménez ha compartido varios posados en bañador y nos hemos quedado con este en Almería con bikini de rayas. Siempre muy discreta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) el 2 Ago, 2020 a las 6:12 PDT

Rafa Mora

Uno de los colaboradores de Sálvame que más está trabajando este verano, encuentra ratos para escaparse a la costa y disfrutar de la familia. Aunque le hemos podido ver en bañador con su pareja, en la portada de alguna de sus exclusivas, también le hemos visto en Benicassim con su sobrino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) el 9 Ago, 2020 a las 5:29 PDT

Nuria Marín

“Este verano no habrá maletas, ni aviones, ni hotelazo, ni playas espectaculares. Este verano toca buscar el sol cerca de casa, pero aquí o a miles de kilómetros el sol pica igual. Seamos prudentes para ser libres”, escribía Nuria Marín junto a uno de sus posados en bikini. Se los pone cuando sale del plató de Sálvame.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Marin (@nuriasecret) el 21 Jul, 2020 a las 3:57 PDT

José Antonio Avilés

En Supervivientes le vimos todo el día en bañador. Pero no es lo mismo posar en modo náufrago que hacerlo con intención para regalar un posado en redes. Con el cuerpazo que se le quedó tras el reality, este verano, lo ha exhibido bien. Otra cosa es si nos gusta o no el estilo a la hora de elegir bañador del colaborador de Viva la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Avilés (@jose_antonio_aviles) el 19 Jun, 2020 a las 10:03 PDT

Kiko Jiménez y Sofía Suescun

Los realities han convertido en dos rostros habituales en Telecinco de esta pareja que no pierde oportunidad de publicar fotos de su verano por mucho que le haya costado un robo en su casa. Y claro, su verano está lleno de posados en bañador, a veces, incluso sin él, en el caso de ella. Su lema es el de ‘menos es más’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Jimenez (@kikookiko) el 13 Jul, 2020 a las 9:04 PDT

Suso Álvarez

Otro de los colaboradores de Viva la vida es Suso Álvarez que tiene cuerpo para lucirlo y lo sabe y de ahí que en su Instagram no falten los posados continuos en bañador que, por cierto, no suelen ser discretos.