J Balvin confiesa que se está recuperando del covid-19: “Han sido días muy difíciles, muy complicados”

Bad Bunny se convirtió en el gran triunfador de la noche de los Premios Juventud tras recibir 8 galardones. Le siguió de cerca J Balvin con cinco estatuillas. Pero no estuvo presente en la gala y había un buen motivo que justificaba su ausencia.

El colombiano mandó un mensaje desde su Medellín natal, en Colombia, en el que hizo una confesión que sorprendió a todos. El cantante se está recuperando del covid-19. Parece que ya está saliendo de la enfermedad, pero no ha querido perder la oportunidad para mandar un mensaje muy claro.

“Estoy apenas saliendo del covid-19, han sido unos días muy difíciles, muy complicados. Uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro, así que, enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste, el virus como tal sí existe, y es muy peligroso, así que, cuídense mucho”, pedía, consciente de que nos puede tocar a todos.

Compartía estas palabras tras recibir su premio al vídeo con el mensaje más poderoso que no es otro que Rojo de su álbum Colores. “Colliny Tilley, el director, su equipo y yo quisimos hacer un vídeo que a la gente le marcara, le tocara las fibras con unas temáticas muy reales como es la pérdida de un ser querido por estar texteando mientras manejas y las graves consecuencias que esto puede tener”, explicaba sobre las intenciones de este vídeo.

Sin duda, una llamada de atención a todos aquellos que todavía utilizan el móvil mientras conducen sin pararse a pensar en las graves consecuencias que puede llegar a tener.

Tras su mensaje, confesión incluida, J Balvin recibió un aluvión de aplausos con la intención de mandarle apoyo y ánimos en este mal momento para él. Aunque, afortunadamente, está saliendo y parece que se recupera favorablemente.