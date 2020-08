Lara Álvarez nos presenta a sus amigos los burros

El que conozca mínimamente a Lara Álvarez, aunque sea tan solo de verla en televisión, sabrá lo mucho que disfruta cuando está en contacto con la naturaleza. No hay más que ver la felicidad que derrocha en Supervivientes y la pasión con la que vive la experiencia.

Es una adicta a los viajes y a descubrir cosas y lugares nuevos. Y por mucha pandemia que haya, eso no va a cambiar su espíritu de exploradora. Eso sí, en este verano, por nuestra geografía.

Ella pasó el confinamiento en Honduras trabajando en el reality, ahora, toca vivir lo que está sucediendo en casa. Está compartiendo algunos de los lugares que está recorriendo, aunque no siempre confirmando dónde se encuentra, aunque sabemos que ha pasado por su tierra, Asturias, y por Formentera.

En una de esas paradas se han encontrado con unos nuevos amigos muy especiales para ella. “Comparto con vosotros una de las experiencias más especiales que he vivido junto a mis nuevos amigos. Los burros, animales cariñosos y llenos de buena energía, nos han ayudado a lo largo de la historia y algunos siguen siendo maltratados y abandonados. Me han enseñado de nobleza y amor, un regalo poder compartir tiempo con ellos. No os perdáis la oportunidad de conocerlos mejor❣️”, escribía sobre su nuevo descubrimiento.

Ha compartido varias fotografías en las que podemos verla acariciando a alguno de ellos e, incluso, bañándolo. “Te quiero amiga 💖 y a los burros tb los quiero”, comentaba Sofía Cristo. “Ayyy que me derrito 😱♥️”, añadía Nagore Robles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 13 Ago, 2020 a las 4:49 PDT

No es la primera vez que Lara deja claro que siente algo especial por este tipo de animales que no suelen frecuentar las grandes ciudades. Vacas, terneros u ovejas, han estado presentes en su Instagram en las últimas semanas. Como decía al principio, ¿alguien puede poner en duda el gran amor que siente por la naturaleza?

La presentadora está aprovechando estas vacaciones mientras espera un nuevo proyecto en Mediaset para volver al trabajo. Lo que no queda tan claro es con quién está compartiendo este verano.