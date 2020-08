Cristina Boscá explica por qué le hizo llorar la serie ‘Little Fires Everywhere’

Little Fires Everywhere, es una de las nuevas series que ha estrenado Amazon Prime Video que presenta un duelo interpretativo impresionante entre Reese Whiterspoon y Kerry Washington que plantean su visión de la maternidad de dos maneras muy diferentes.

Y es ese punto, el de la maternidad, el que ha tocado la fibra sensible de nuestra compañera de Anda Ya!, Cristina Boscá, que ha reconocido que derramó alguna que otra lágrima viendo la serie.

“En los stories os recomendaba la serie Little Fires Everywhere (me ha encantado, de verdad). El tema principal es la maternidad. Y hay un momento en el que el personaje que interpreta Reese Whiterspoon explica qué siente cuando sus hijos ya no la quieren abrazar, la rechazan incluso y dejan de necesitarla como antes. ¡Qué dolor! ¡Qué duro debe ser! Me puse a llorar sólo de imaginarlo”, confesaba la DJ.

Claro que también añade que no es raro verla llorar porque es una persona muy sensible y empática. “Aunque bueno, tampoco es muy destacable que yo llore con algo... Ayer vi Toy Story 4 (otra vez) y lloré encanada con el final como siempre. Y Gabri igual. Parece que se emociona como yo con las pelis y la música. Es de lágrima fácil... 😂 Bueno, para cuando deje de ser tan cariñoso conmigo... aquí tengo un recuerdo más de cómo le encantaba estar pegadito a mí. Al menos en esta etapa de su vida. (Me va a dar algo como la adolescencia le haga muy rancio... 😅)”, añadía.

Boscá está disfrutando las vacaciones junto a su familia y comprobando cómo crece su barriga con su segundo embarazo. La espera de su primera niña se está haciendo dura: “Agotada del calor y del peso extra. Y de los súper movimientos de la peque... ¡Qué barbaridad! La otra noche pensé: “estará saltando??? Se podrá saltar en el útero!!!????” ¡Alucinante! A veces pongo las manos y puedo adivinar todo su cuerpecito a través de mi piel”.

Ya queda menos y, de momento, le pedimos que siga recomendándonos series.