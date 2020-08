Damien y María Escarmiento lanzan ‘Dive’, “el jamonzón del verano”: mira el vídeo

Damien se ha tirado a la piscina en compañía de María Escarmiento para lanzar Dive, una de las canciones más refrescantes de este verano. Producida por Mike Wit, esta colaboración de trap se ya es #1 en Tendencias en YouTube en menos de 24 horas.

La voz casi susurrada de la madrileña combinada con la inconfundible seña de identidad del tinerfeño hacen de esta canción un tema pegadizo para hacer twerk al ritmo de ese estribillo con sonido a metralleta: da-da-da-da-da-da-dive.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Damien (@damien.ff) el 13 Ago, 2020 a las 12:03 PDT

Damien ha manifestado que este ha sido un proyecto muy diferente para él, ya que muchos no pensaban que se atrevería a hacer un tema de este estilo. También ha agradecido la colaboración a María y a Mike y ha indicado en sus stories de Instagram que se lo pasaron genial grabando el vídeo. ¡Solo hay que verlo!

Dirigido por Pablo Amores, el videoclip presenta los elementos clave de un tema urbano tan veraniego como este. Cochazos, piscina y gente guapa. África Adalia, ex compañera de OT y amiga de ambos cantantes hace un cameo en este vídeo musical tan explosivo. Imposible tampoco no quedarse con la aparición estelar del director: "Bua, ¡cómo suena! Me cago' en la hostia Esta guapísimo este jamonzón que te has traído, Mike. ¡Madre mía con el Damián y la Mari!".