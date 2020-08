Cardi B gastó 100.000 dólares en pruebas de coronavirus para grabar el videoclip de ‘WAP’

Cardi B ha desatado la polémica con las confesiones que ha hecho sobre su polémico videoclip de 'WAP', en el que también participaron Megan Thee Stallion y Kylie Jenner.

La artista dominicana lo grabó en plena pandemia del COVID-19 y eso ya hizo saltar las alarmas, más aún cuando medio mundo está confinado. Pero ahora ha desvelado que lo hizo asegurando su salud y la del equipo.

¿Cómo? Con una misión titánica, que relató a People, y que consistió en no escatimar en gastos para asegurar el bienestar y la salud de todos los que estaban trabajando junto a ellas: "Fue algo extraño grabar el vídeo en la época del corona[virus]. Tuvimos que gastar $100,000 solo en pruebas [médicas]. Todos [los que participaron] en la grabación tuvieron que ser examinados por coronavirus”, desveló.

Una medida adecuada pero quizá no suficiente al saber cómo se reproduce el virus y lo rápido que se propaga.

"Siguen hablando y los números siguen aumentado"

Pero más allá de las declaraciones sobre cómo lo grabó, también quiso responder a las críticas que ha tenido por su contenido y letra subida de todo:

“Sabía que tendría un gran impacto, me imagino por Megan y yo, pero no sabía que iba a ser tan controversial. Nunca me esperé eso, sabes, que los conservadores y republicanos estuvieran hablando de la canción”, aseguró.

Y añadió: “No pensé que la canción era tan vulgar como ellos dicen que es, ¿sabes? Estoy tan acostumbrada a eso. Soy tan freak que no pensé que sería un gran problema. No creí que la gente pensara que era tan fuera de este mundo”.

A pesar de todo, la cantante confesó que no le molestan las críticas si después la música es rentable: "Siguen hablando y los números siguen aumentado. Al final del día, lo que digan, los números hablan por sí solos”.