Alicia Keys y Khalid unen sus voces en 'So Done': mira el vídeo y la letra

‘Cause I’m so, so done

Guardin’ my tongue, holdin’ me back

I’m livin’ the way that I want

Fighting myself, goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I lost control over all my energy

Done so much damage to my heart

I’ve given in, I’ve changed my identity

I didn’t mean to go so far, umm-mm

Oh my God (God)

I wish (Wish) I could be (Be) better than this

My God, wish (Wish) I could be (Oh-oh)

Guardin’ my tongue, holdin’ me back

I’m livin’ the way that I want (I want)

Fighting myself (Yeah), goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want (Oh-woah)

Hmm, livin’ the way

Wonder how I could let you get in the way

Oh no, oh-oh

People keep changin’

Faces why I’m so jaded

Face it, I feel like I’m fadin’

Takin’ back, na-ah-ah-ah

Oh my God

I wish I could be better than this

My God, wish I could be

Guardin’ my tongue, holdin’ me back (Yeah)

I’m livin’ the way that I want (I want)

Fighting myself, goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want (Yeah, yeah-ah; woah-oh)

This a body movement

This a

This a

This a

This a body movement