David Bustamante presume de su hija Daniela con una emotiva foto

Para David Bustamante hay algo más imprescindible que la música, y es su hija Daniela. El cantante ha celebrado el 12º cumpleaños de su hija con una bonita foto en sus redes sociales. Pero las palabras que le acompañan emocionan aún más.

"Hoy hace 12 años que descubrí lo que significa el verbo amar... Miro atrás y me emocionan los recuerdos... Tantas tardes en el parque... Tantos sustos y alegrías... Tantos cuentos inventados para ver si te dormías... Felicidades... A mi persona favorita!!! #FelicidadesHijaMia #SerTuPadreEsLoMejor #TeAmo", dice en la descripción de la foto.

En la imagen podemos ver cómo David rodea a su hija con sus brazos mientras ambos nos regalan una expresión de lo más divertida. No cabe duda de que son uña y carne.

Lo cierto es que no es el único que se ha acordado de este día tan especial en redes sociales. La madre de Daniela, Paula Echevarría, también ha dejado claro que es el mayor tesoro de la familia. "FELIZ CUMPLEAÑOS y FELIZ VIDA PRINCESA!!!! 12 años que llegaste al mundo y desde entonces mi vida es mucho mejor! Me encanta todo contigo! Y me encanta verte crecer.. pero... tenia que ser tan rápido? Te AMO CON LOCURA!", dice la actriz e influencer en sus redes.

A Daniela también la hemos podido ver en TikTok. Y aunque mantenga su cuenta en privado, sí que ha colaborado en algunos vídeos con su madre que la propia actriz ha compartido en su perfil público. ¿Tendrá un gran futuro como TikToker? Siguiendo el ejemplo de Paula... ¡no nos extrañaría!