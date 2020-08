Úrsula Corberó se desnuda enamorada de Madrid

No hay publicación de Úrsula Corberó en redes sociales que no acabe revolucionando a sus seguidores. Y es que hemos de recordar que es la actriz del reparto de La Casa de Papel con más seguidores en su cuenta de Instagram (que no quiere decir que el resto de sus compañeros cuenten con escasos followers).

Vayamos al grano. En la última foto que Úrsula ha compartido no solo nos ha regalado un desnudo (casi) integral, sino que además ha hecho público su amor por la capital española: Madrid.

La actriz posa desde su ventana mientras disfruta de la caída del sol en la ciudad. "Madriz tq", dice en la descripción de la imagen, acompañada de un emoji de una rosa. ¡Cuánto amor!

Ver esta publicación en Instagram Madriz tq 🌹 Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 18 Ago, 2020 a las 9:23 PDT

Aunque para amor, el que Corberó tiene para su novio Chino Darín. De hecho, si pinchamos sobre la imagen podemos ver una etiqueta de su cuenta de Instagram sobre el sol que protagoniza el instante. ¿Es Chino el sol en la vida de Úrsula? Eso parece.

Nuestra protagonista vive feliz disfrutando de los grados y el paisaje de Madrid. Eso sí, lo hace entre rodaje y rodaje de la quinta temporada de La Casa de Papel, con la que concluirán la historia. Y es que, según las imágenes que se han filtrado, la actriz aparece acompañada de Miguel Ángel Silvestre, por lo que apunta a que ambos personajes pudieron estar relacionados en un pasado. Tendremos que esperar para saberlo.