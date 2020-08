Esty Quesada (Soy Una Pringada) desvela el comentario que le hizo Pablo Motos en el camerino

Cualquiera que haya seguido los vídeos de Soy Una Pringada (Esty Quesada), es consciente del choque de ideas que mantiene con Pablo Motos. Jamás podríamos ubicarlos en algún bar del mundo compartiendo risas y una cerveza.

Por ello, la visita de la youtuber a El Hormiguero en enero de este año hizo saltar todas las alarmas. Pero no todo quedó ahi.

Esty y Nuria Roca se sentaron en la mesa de las hormigas para promocionar su programa Road Trip. Ella, a la que se le recuerda, entre otros, por sus originales atuendos, decidió sorprender a los telespectadores con una camiseta que lucía un meme del presentador. Una imagen en la que Pablo practicaba yoga. Pues bien, esto no pasó desapercibido para él.

Según desvela nuestra protagonista en una entrevista para Este es el mood, cuando ambos se encontraron en el camerino, él no dudó en soltarle un "Qué hija de puta". "Y yo le dije: 'Ya'. Creo que me lo dijo de risas, pero creo que se descolocó un poquito en la entrevista", señala Soy Una Pringada.

Y es que, sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de su visita a El Hormiguero fue cuando decidió mostrarle a Motos la camiseta con su meme. "Espero que no me pegues un puñetazo", señaló la propia Esty en directo. Pablo, entre risas, le respondió: "No, hombre, no. ¿Cómo te voy a pegar un puñetazo?".

Y tú, ¿crees que el comentario del presentador a la youtuber en el camerino tenía una connotación despectiva? ¿O eres de los/as que nota buen-rollismo?