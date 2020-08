R3HAB y Amba Shepherd lanzan la versión más dance de un clásico de Nirvana

Darlo todo con Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que vio la luz en 1991, se ha convertido en una tradición para la raza humana. Y es que no hay persona en la faz de la Tierra que no haya dado todo con sus acordes o, al menos, los haya escuchado.

Este tema es todo un clásico para los melómanos y el DJ R3HAB, como buen melómano, ha decidido darle una vuelta a sus ritmos. Nace la versión más dance de Smells Like Teen Spirit con la voz de Amba Shepherd. Lo que muchos desconocen es que ésta se ha convertido en la canción más personal de nuestro protagonista.

"Creciendo he escuchado todo tipo de música. Algunas canciones se quedaron en mi cabeza de un modo que se convirtieron en parte de mi juventud. Eso es exactamente lo que es esta canción para mí. Smells Like Teen Spirit siempre ha sido especial por esa razón. Ser capaz de trabajar en algo hecho por leyendas como Nirvana, junto a Amba, ha sido una gran experiencia, y espero que nuestros fans lo disfruten", explica R3HAB.

La publicación de este tema ha estado acompañado de un videoclip que nos muestra cómo se vive un show de nuestro protagonista en directo. Ritmos, fiesta, risas y adrenalina. También nos enseña al R3HAB más personal, el que viaja para ofrecer su música y el que se funde en abrazos con sus fans.

No cabe duda de que la música es el pilar fundamental en la vida de Fadil El Ghoul, más conocido como R3HAB. Gracias a su pasión por este arte, se ha convertido en uno de los mayores referentes de la música electrónica moderna. Ocupó la 14ª posición de la lista de los mejores DJs del mundo y canciones como Lullaby, Hold On Tight, Flames con ZAYN y All Around The World han viajado por todos los rincones del planeta.

Pero para el DJ no es suficiente, y ahora ha decidido traer su lado más personal a su carrera profesional. Y tú, ¿alguna vez habías imaginado que acabarías dándolo todo con la versión dance de Smells Like Teen Spirit?