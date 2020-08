Manu Tenorio recuerda el día que le cambió la vida

Parece que fue ayer cuando Manu Tenorio volvió a nacer, pero de aquel día han pasado ya dos años. El cantante estaba en su casa cuando una descarga eléctrica le provocó quemaduras graves de segundo grado. Un auténtico susto.

Pero para Tenorio, la vida está continuamente regalándonos lecciones, incluso en los momentos más duros. Así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram, donde hoy, dos años después, ha querido recordar el día de su fatídico accidente.

"Cuando me hablan de aquel día de alguna forma lo recuerde con alegría... porque lo primero que me viene la cabeza es lo importante que fue tener a mi familia cerca, y lo que más me emociona es la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que me llegaban por todas partes, por privado, por mensaje, llamadas etc... Eso me sanó el alma... y me ayudó a que el dolor físico no dejase mella en mí", dice en la descripción de la foto.

Una foto que nos muestra a un Tenorio momentos posteriores al accidente, pues aparece descansando en el sofá con su mano completamente vendada. "Lo digo con total sinceridad. Supuso para mí una gran herramienta para centrarme única y exclusivamente en recuperarme. Porque el amor y el cariño mueven en el mundo y si lo mueven lo empujan a base de bien", añade.

No cabe duda de que aquel día marcó un antes y un después en la vida del sevillano, aunque también para sus familiares y amigos. Sin ir más lejos, Geno Machado, quien fue compañera del cantante en Operación Triunfo, no ha dudado en enviarle su cariño y apoyo entre los comentarios de esta publicación. "Loveu", dicen sus palabras.

Así que leamos con atención las palabras de Manu Tenorio y asumamos que la vida solo es una, y que ella misma se encargará de regalarnos lecciones para que aprendamos a vivirla.