El nuevo disco de Marshmello verá la luz antes de lo que imaginamos

La saga musical de Marshmello continúa. Joytime, que comenzó su historia en 2016, ahora contará con un cuarto capítulo que verá la luz más pronto de lo que imaginamos.

El DJ ha anunciado el lanzamiento de su próximo disco verá la luz en 2020. ¿Cuándo? Aún lo desconocemos, pero al menos sabemos que despediremos el año con nuevo repertorio musical de nuestro protagonista.

New album this year ✅ — marshmello (@marshmellomusic) August 19, 2020

Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha sembrado el nerviosismo entre sus seguidores. Y no es para menos, ya que a través de sus anteriores álbumes nos ha presentado hits de la talla de Rescue Me, Tell Me, Check This Out y Keep It Mello, entre otros. La probabilidad de que nos regale una nueva banda favorita es muy alta.

De hecho, se rumorea que este nuevo álbum contendrá una colaboración con Surf Mesa, con el que quizás lance su primer adelanto. O al menos es lo que se sospecha después de que ambos sugiriesen la colaboración a través de la red.

Lo último que pudimos escuchar del DJ es Come & Go, su sencillo junto a Juice WRLD, que vio la luz en julio de este año. Halsey, Southside, Giggs, Saint Jhn y Svdden Death son otros de los artistas que han formado parte de sus proyectos más recientes.

De momento se desconoce el día exacto del lanzamiento de la continuidad de esta saga musical, así como también de su repertorio y portada. Pero lo que sí tenemos claro es que dará de qué hablar en las listas de éxitos.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Marshmello?