Dora, la hija de Bimba Bosé, da el salto a las revistas

Pues no. Parece que el mundo de la música no es el único que ahora conquista Dora, la hija mayor de Bimba Bosé. La joven artista ahora también ha demostrado haberse convertido en una promesa de la moda.

Dora protagonizará la portada de la nueva edición de la revista Vogue para participar en el proyecto Hope. A través de él, la revista apuesta por los artistas emergentes, dándoles visibilidad entre sus páginas y permitiéndoles presentarse al mundo.

La hija mayor de Bimba Bosé será la que lo protagonizará junto a otra lista de talentos, y, como es obvio, no ha podido esconder su emoción a través de su cuenta de Instagram. "Quiero darle las gracias a todo el equipo de @voguespain en especial a @etorriente por contar conmigo para esta edición tan especial. Me hace mucha ilusión formar parte de este momento de la revista en el ke han apostado por artistas emergentes dentro del proyecto “Hope”. GRACIAS por todo, esto es un sueño!!", dice en la descripción.

Fotografiada por Ezra Petronio y con un estilo de Elodie David, nuestra protagonista luce un atuendo protagonizado por el típico estampado de las faldas escocesas, también conocidas como kilts. Una chaqueta de lana roja y una blusa forman parte del look de la joven. Un color que curiosamente lo combina con el rosa de su pelo, rompiendo así con el estereotipo. ¿O acaso nunca has escuchado a tu madre decir "Rosa y rojo, patada en el ojo"?

Como mencionamos en líneas anteriores, Dora se ha convertido en una auténtica promesa musical. Temas como Ojos de Serpiente y Hoy han terminado cautivando nuestros oídos. De hecho, según Huffington Post, la cantante asegura en el reportaje de esta revista que lanzará "su primer disco a finales de año y que será la protagonista de la próxima película de Paco León". No hay proyecto que se le resista, ¿verdad?

Claro que también nos adentra en su vida personal, sobre todo, en relación a la pérdida de su madre. “Yo quiero ser yo misma, claro, pero las cosas que me gustan siempre tienen que ver con ella. Creo que no me doy ni cuenta pero hay mil detalles que me llevan una y otra vez a ella y eso me gusta mucho. Es mi manera de tenerla siempre cerca”, explica.

Música, cine y ahora la moda. Como diría la querida Paquita Salas, Dora es una artista 360.