Harry Styles, Dua Lipa y Lady Gaga, juntos en un proyecto musical

La música protagoniza los 365 días de nuestro año. Pero hemos de admitir que, cuando el calor aterriza en nuestras vidas, siempre aparece algún himno que acaba marcando con diferencia dicho año. Efectivamente, la tan conocida "canción del verano".

Pero lo cierto es que darle este título a algún tema se ha convertido en una ardua tarea para los melómanos, pues la competencia crece cada vez más. Una tarea que resultó sencilla con el lanzamiento de Despacito, pero que acabó complicándose más adelante.

Y es que hemos de admitir que este 2020, aún estando protagonizado por una pandemia mundial, también nos ha regalado verdaderos himnos que han marcado nuestros gustos musicales. Himnos que ahora se han unido en un mismo tema remezclado por DJ Earworm, al que ha bautizado como Summerbash 2020. Eso sí, también ha incluido hits del pasado año.

En él podemos escuchar Break My Heart, Don't Start Now y Physical de Dua Lipa, How You Like That de BLACKPINK, Watermelon Sugar de Harry Styles, Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande y Breaking Me de Topic y A7S, entre otros. ¡Un verdadero tesoro para nuestros oídos!

Lo cierto es que no es la primera vez que este conocido DJ une las voces de los mayores referentes musicales del año en un mismo remix. De hecho, sus antiguas versiones reúnen grandes cantidades de reproducciones, como es el caso de la del año 2010 con casi 14 millones.

Lo que escucharemos en la remezcla de 2021 es aún un misterio, pero no cabe duda que igualará o, incluso, superará la calidad y el talento que nos regalado este año. Y tú, ¿con cuál de todos estos himnos te quedas?