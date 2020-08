Aleesha estrena ‘Ganas’, su nuevo single: mira el vídeo y la letra

Si te tengo ganas

Yo vendré a por ti

No te tengo que esconder nada

Tu lo llamas fácil

Por que no es lo que esperabas

Si lo quiero lo tengo

Y no me arrepiento

Yo siento y no pienso

No tengo problema

No nah

Con venir a por ti yo sola

Si sé que me va a gustar

Y me encanta que me hagan gritar

Yo no sabía que les molestaría

Lo que hago en esta vida mía, si

Hazme lo que te pedía

Hasta que se nos haga de día

Y a ti te da miedo

Que yo sé lo que quiero

Y por eso no espero

Pa qué?

Si tengo a más

Si no me hacen llegar

Yo no me voy a enfadar

Pero no me vuelvas a llamar

Si te tengo ganas

Yo vendré a por ti

No te tengo que esconder nada

Tu lo llamas fácil

Por que no es lo que esperabas

Si lo quiero lo tengo

Y no me arrepiento

Yo siento y no pienso

No me pagues el Uber

Cause I aint selling nothin to ya

I got my money and mi curro

No me hago la dura

Pero en la cama la mas dura

La pongo dura

Y ella dura

Yeah I'm free tonight

Lets put in work tonight

Masoquista that's the shit I like

And if its you that I'm trynna fight

Pasemosla en el ring tonight

Si te tengo ganas

Yo vendré a por ti

No te tengo que esconder nada

Tu lo llamas fácil

Por que no es lo que esperabas

Si lo quiero lo tengo

Y no me arrepiento

Yo siento y no pienso

Eesha

Eesha

Eesha

Aye, aye

Yeah Eesha

Eesha

Eesha

Eesha