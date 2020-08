¿Tienes TikTok y quieres cantar junto a Nil Moliner? Ahora es posible

"Llevarnos por el viento / Y es que no te miento / Cuando digo / Que me haces feliz / Solo escuchar de cerca / Todas las recetas / Que me digan / Cómo hacerte feliz", canta Nil Moliner. Y es que seguro que más de una vez le has hecho los coros mientras sonaba en la radio. E incluso has soñado que cantabas a su lado, fantaseando en tu habitación que te subía al escenario en uno de sus conciertos o imaginando que te enseñaba todos los entresijos de su estudio de grabación.

¡Ahora tus sueños se pueden hacer realidad! Si el artista catalán es uno de tus favoritos, crees que la música es lo tuyo y quieres dar el do de pecho: este concurso es para ti.

Nil está buscando entre sus seguidores la voz que le acompañará en la nueva versión de Mi Religión. ¿Quieres ser la persona elegida? Esto es lo que tienes que hacer:

Tener TikTok

Haz un dúo con el vídeo que ha colgado en su perfil y publícalo

Comparte el link aquí. ¡No te olvides de ningún paso!

Colaborar con tu cantante preferido nunca había sido tan fácil. ¡Participa!