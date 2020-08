Los 5 viajes en el tiempo que Dua Lipa nos ha regalado con su música

La música está en continuo movimiento. Cada vez son más los artistas que emergen para intentar hacerse un hueco entre los más sonados de esta ardua industria. Pero ésta no es la única meta. Una vez que consiguen alcanzarla, aparece la necesidad de innovar para asomar la cabeza por encima del resto de artistas.

Esto es algo que Dua Lipa entendió, trabajó y consiguió. El clímax de su carrera ha llegado con la publicación de su último álbum Future Nostalgia que, como bien indica su nombre, se trata de un proyecto nostálgico que para muchos se ha convertido en una auténtica máquina del tiempo. Los sonidos ochenteros y noventeros se apoderan de nuestros oídos en cada una de estas canciones, escuchando así influencias musicales que sonaron en el discman de nuestra protagonista.

Pero este 22 de agosto Dua Lipa está de celebración. Cumple 25 años en una de sus etapas profesionales más emocionantes, y nosotros no podíamos dejar pasar esta fecha tan especial. Recopilamos cinco viajes en el tiempo que la intérprete de Hallucinate nos ha regalado en la música.

Don't Start Now

Es evidente que uno de los temas que ha marcado este disco es Don't Start Now, su primer sencillo. Y es que desde que apareció en nuestras vidas en noviembre de 2019, nos ha transportado a algunas de las épocas más doradas de la música: las décadas de los 70 y los 80. ¿Pensabas que el funk y el disco habían caducado? Don't Start Now consigue trasladarnos al pasado musical del presente.

Break My Heart

A todos nos han roto el corazón alguna vez, pero estamos seguros de que la música de Dua Lipa nunca lo hará. Otro viaje en el tiempo que nos ha regalado la británica es la publicación de Break My Heart, por supuesto, también incluida en su nuevo disco. Una canción que nos hace revivir los lanzamientos de temas legendarios como Another One Bites The Dust de Queen o Need You Tonight de INXS.

El aerobic ochentero

No todo iba a estar estrictamente relacionado con el sonido. Y es que si hay algo que podríamos destacar de su proyecto más nostálgico es la campaña de marketing que han llevado a cabo para promocionarlo. Dua ha sido capaz de traer los calentadores de nuevo a nuestras vidas para vivir una clase de aerobic de lo más ochentera. Pero, ¿estamos seguros de que no ha sido un viaje a través del tiempo?

Lookazos

Es imposible ignorar los looks que nos ha regalado nuestra protagonista desde la promoción de su álbum hasta ahora. Cada imagen que compartía con sus seguidores era un viaje en el tiempo en el que ella se convertía en una diva ochentera o noventera. Sus distintos cortes y colores de pelo, así como también sus outfits nos han cautivado por completo.

Ver esta publicación en Instagram a meeeewdieee pie Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 26 Mar, 2020 a las 2:00 PDT

La música del futuro está en el pasado

Si algo nos queda claro gracias a Dua Lipa es que el futuro de la música está en el pasado. Para prueba, el lanzamiento del remix de Levitating junto a Madonna y Missy Elliott. Una unión con voces del pasado que se convierte en una explosiva fusión de legendarias divas. Todo un viaje al pasado de la música más nostálgica.

Los sonidos disco, funk y los sintetizadores nunca pasarán de moda, y cualquier artista que es anime a revivirlos tiene asegurado su éxito. Y si hay algo nos queda claro es que la música de Dua Lipa siempre será bien recibida. ¡Feliz cumpleaños, Dua Lipa!