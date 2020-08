Lucía Fernanda: “Los que están empezando a liderar la escena urbana española son gitanos”

Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, ha irrumpido en la escena de la música urbana para presentarnos una fusión de estilos innovadora. La solista rinde homenaje a sus raíces uniendo los sonidos del flamenco con los beats de lo urbano, obteniendo así un resultado de lo más satisfactorio.

La hemos escuchado en temas como La Manta, Por Ti y, ahora, aterriza de nuevo en nuestras playlists al ritmo de Canastera. Se trata de una colaboración junto a Moncho Chavea, con el que confesó su deseo de trabajar juntos.

No hay duda de que Lucía Fernanda lleva la música en la sangre. Con marca de los Habichuela y Carmona, hoy se convierte en una de las mayores promesas del flamenco fusionado y abre así nuevos caminos para el pueblo al que pertenece. Charlamos con ella para conocer más sobre su pasado, presente y futuro.

Pregunta (P): Hola, Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros y, sobre todo, enhorabuena por el lanzamiento de Canastera. Sin duda, es una canción en la que presumes de raíces. Pero, ¿cómo surgió la idea de grabar este tema?

Respuesta (R): La idea surgió en el estudio, después de muchas horas pensando en qué era lo nuevo de lo que queríamos hablar. Queríamos que tuviera que ver con La Manta y que estuvieran presentes las raices de las que vengo, asi que así apareció la idea de Canastera. Tony puso el beat y yo le di al lápiz. Después hay un corito que compuso la hermana de mi abuelo, que es el Chamba, unos tangos de graná, así que viendo la letra pensamos que tenía mucha coherencia meterlos.

P: En el videoclip de Canastera también vemos esa influencia y las raíces que te describen. ¿Hay algo que no veamos en el videoclip y que ocurrió durante la grabación?

R: Por falta de tiempo no pudimos hacer una buena juerga con mi gente, ya que estaban todos fuera! Pero aun así quedó un vídeo increíble y me lo pasé genial con toda la gente que estuvo involucrada.

P: Has confesado que soñabas colaborar con Moncho Chavea, y ahora lo has conseguido. ¿Cómo fue ese encuentro entre artistas de la misma escena?

R: Quedamos por instagram y fui a su estudio con la idea muy por encima de Canastera. Lo que más me sorprendió de él fue con la rapidez que trabaja y lo gran persona que es, él y su mujer nos trataron como si estuvieramos en casa desde el minuto uno. ¡Es un genio! Fue una experiencia increíble, aprendí mucho.

Lucía Fernanda y Moncho Chavea lanzan 'Canastera' / Ivan Blanco

P: La música y tu familia siempre han ido de la mano. Nos remontamos a los Habichuela, siendo uno de ellos tu abuelo, del que además hablas en este nuevo tema. ¿Cómo era vivir de pequeña en esa casa de tantas raíces y genes artísticos?

R: Arte, mucho arte alrededor. Mi casa siempre ha estado llena de artistas, ya que la mayoría en nuestra familia lo son. Siempre habían experiencias graciosas en las fiestas, y siempre sonido de guitarras palmas y cajones, y cante, mucho cante. Al final hasta los vecinos se tenían que unir porque no había más remedio.

P: Y cuando creciste, ¿se han mantenido esas mismas tradiciones musicales?

R: Sí, en mi familia somos todos músicos, siempre he visto a mis primos desde que eran enanos con la guitarra en la mano viendo la tele, eso es una cosa que se ha hecho mucho entre nosotros. Son todos artistazos.

P: Sin embargo, el pueblo gitano también sido marginado en muchas ocasiones. ¿Has vivido tú esta exclusión en la música?

R: No en concreto, pero sí es verdad que el pueblo gitano siempre ha sido apartado en muchos aspectos, pero eso ya está empezando a cambiar. Ahora mismo los que están empezando a liderar la escena urbana española son gitanos, así que por fin se nos está dando el sitio al que pertenecemos.

P: ¿Y fuera de ella?

R: Pues recuerdo cuando era muy pequeña que teníamos un problema con alguien que venía a la puerta de mi casa a hacer pintadas en el coche poniendo "fuera de aquí gitanos" y cosas así.. Eso, siendo tan pequeña me impactó, la verdad, pero bueno sería alguien que le dio envidia que un gitano llegara alto.

P: Tú, como integrante orgullosa de este pueblo, ¿qué mensaje lanzarías a todos aquellos que no se dan la oportunidad de escuchar el talento que se cosecha en él?

R: Que sigan luchando por lo que quieren, la constancia y la fe es la clave del éxito. Y que no escuchen demasiado a su alrededor si no le están apoyando y animando a cumplir su sueño.

P: Has decidido ir más allá, fusionando el estilo urbano con el flamenco. ¿Cómo esta fusión llegó a tu vida? ¿Qué te inspiró?

R: El primer tema que compuse en mi vida fue un rap, siempre me ha gustado ese estilo. Cuando empecé a tontear con GarageBand también me encantaba meter palmas y frasear cositas, así que de alguna manera me ayudó a empezar a conocerme musicalmente. Pero lo que más me ha dado sin duda es haber podido coger la guitarra y darme cuenta que tenía facilidad tocando. A través de la guitarra me salen muchas cosas, así que ojalá siempre tener a mis duendes cerquita y poder seguir componiendo, que para mí es lo más bonito de la música, a parte me gusta fusionar elementos de la música que escucho.

Ver esta publicación en Instagram Papi is callin ‘ @perseo.wrld Una publicación compartida de Lucía Fernanda (@imluciafernanda) el 25 Oct, 2019 a las 7:21 PDT

P: Para despedirnos: ¿cuál es el siguiente paso de Lucía Fernanda?

R: Estoy trabajando en mi primer álbum con todas mis ganas, y estoy deseando que podáis escucharlo. Va a haber un poco de todo... Tengo muchas canciones compuestas y estoy dándole forma a todas ellas. ¡Qué ganas de que lo escuchéis prontito!

Para Lucía Fernanda no existe una vida sin música, y eso solo pueden significar buenas noticias para la industria en la que trabaja. ¡Ella es toda una canastera!