Black Eyed Peas, Nicky Jam y Tyga estrenan el vídeo de ‘Vida Loca’

El significado de tener una vida loca es muy subjetivo. Para algunos, es sinónimo de lujos, billetes, yates y oro; para otros, de botellas de champán y, para muchos, el de ser el jefe de tu propio negocio para llenarlo de garrafas de vodka y fiestas improvisadas.

Suena excéntrico, ¿verdad? Pues eso es lo que nos traen los chicos de Black Eyed Peas junto a Nicky Jam y Tyga en el videoclip de su tema Vida Loca. Un videoclip protagonizado por la coreografía de su estribillo y que, en tan solo unas horas, ha superado los 6 millones de reproducciones. ¡Eso también es muy loco!

Vida Loca forma parte de Translation, el nuevo álbum de la banda que incluye numerosas y explosivas colaboraciones con referentes latinos. Y, además, incluye la participación de la nueva voz femenina del grupo: J Rey Soul.

No cabe duda de que la nueva era de Black Eyed Peas está protagonizada por la música urbana, de la que se han enamorado completamente. Maluma, Shakira, J Balvin y Ozuna son solo algunos de los que forman parte de este proyecto bilingüe que sin duda ha marcado un antes y un después en la trayectoria del grupo.

Pero la participación de Nicky Jam y Tyga la podemos escuchar en este tema que habla precisamente de tener una vida a la manera que ellos deseen. "Porque es mi vida loca, es mi vida loca. Hago lo que quiero, hago lo que quiero. No me puedes decir nada. Baby, no me digas nada. B*ch, no eres mi mama", dicen algunos de sus versos.

Y tú, ¿eres de los que prefieres vivir de tu propio negocio y convertirlo en un hobbie? ¿O eres de los que quieren rodearse de lujos toda tu vida?